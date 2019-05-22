Эксперты СНГ обсудят в Минске сотрудничество в противодействии онкологическим заболеваниям

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке проекта плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области противодействия онкологическим заболеваниям состоится 23 мая в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ рассчитан на период 2019-2020 годов. "Концепция сотрудничества стран СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям была принята Советом глав правительств Содружества в июне 2016 года. Она определяет основные принципы согласованных действий в сфере профилактики, ранней диагностики и лечения онкозаболеваний, а также меры медицинского, экономического, правового и социального характера, направленные на сохранение, укрепление здоровья человека, поддержание его активной долголетней жизни", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание при взаимодействии в этой сфере будет уделяться разработке приоритетных направлений и проведению совместных исследований, в том числе эпидемиологических, в области онкологии, оптимизации использования и внедрению в практику работы научных, технических и других достижений в сфере профилактики, ранней диагностики и лечении рака, взаимодействию в обучении, переподготовке и повышении квалификации специалистов, организации и проведению международных форумов по актуальным вопросам онкологии.-0-