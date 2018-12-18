Эксперты СНГ обсудят в Минске вопросы сотрудничества в сфере занятости населения

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседания рабочих групп экспертов по вопросам взаимодействия в сфере занятости населения пройдут 19-20 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встречах представители государств намерены рассмотреть два проекта документов: Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения и Общих принципов сотрудничества стран СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поисках работы.

Разработка обоих документов предусмотрена решением Экономического совета СНГ от 17 марта 2017 года о Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран Содружества и Приоритетных мероприятиях по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017-2020 годы. Решение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения необходимо для обеспечения содействия стран Содружества при разработке и повышении эффективности реализуемых госслужбами и центрами занятости населения программ и услуг, направленных на снижение уровня безработицы в государствах. Помимо этого, документ будет способствовать расширению возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, повышению мобильности трудовых ресурсов, развитию общего рынка труда, снижению неформальной занятости, упорядочению трудовой миграции.

Предполагается, что представители ведомств и служб, курирующие вопросы занятости, будут проводить совместные совещания, конференции, взаимные консультации и обмениваться информацией, касающейся данной сферы, участвовать в создаваемых другими государствами Содружества рабочих группах или комиссиях.

В основе сотрудничества по обеспечению возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поисках работы, будут принципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, равенства, приоритета международного права, учета национальных интересов, открытости, доверия и плановости.-0-