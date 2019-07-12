Эксперты СНГ продолжат в Минске работу над обращением глав государств к 75-летию Победы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Обращения глав государств - участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне и решения Совета глав государств СНГ по данному вопросу состоится 15-16 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте обращения говорится, в частности, что Победа в Великой Отечественной войне для народов Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества. В документе высоко оценивается участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом. В нем также отдается дань памяти павшим и выражается благодарность живым - как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим Победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

Осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в Победе над фашизмом, содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма. Также подчеркивается ведущая роль Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира и призывается к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.-0-