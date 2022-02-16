Эксперты СНГ согласовали документы по созданию базовой организации в нотариальной деятельности

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по вопросу создания базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере нотариальной деятельности состоялось сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.
Ключевым вопросом повестки дня было рассмотрение экспертами стран СНГ проекта решения Совета министров иностранных дел о придании Белорусской нотариальной палате статуса базовой организации государств СНГ в сфере нотариальной деятельности и проекта положения о данной базовой организации.
С учетом состоявшегося обсуждения экспертной группой были согласованы проекты документов и отмечено, что предлагаемая форма международного сотрудничества по вопросам осуществления нотариальной деятельности будет способствовать обеспечению высокого уровня оказания нотариальных услуг, соблюдению прав и законных интересов граждан (организаций) государств Содружества.
Инициатива о создании базовой организации принадлежит Министерству юстиции Беларуси. Данное предложение было поддержано на заседании Совета министров юстиции государств СНГ, которое прошло в декабре 2021 года.-0-