Эксперты СНГ согласовали проект соглашения по реагированию на ЧС с эпидемиями

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран Содружества большинством голосов согласовали проект соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло сегодня в режиме видео-конференц-связи, участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания эксперты, рассмотрев поступившие замечания и предложения, доработали текст документа.

Проект соглашения нацелен на формирование на пространстве Содружества системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок оказания помощи по ликвидации ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических формирований на территориях стран СНГ.-0-