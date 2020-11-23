Эксперты стран СНГ обсудили вопросы правового сотрудничества

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества, состоялось сегодня в Исполнительном комитете СНГ в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Исполкоме СНГ.
В мероприятии приняли участие представители правовых служб внешнеполитических ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также правового департамента Исполкома СНГ.
Документ прорабатывается на основе решений Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств СНГ. Конвенция, в частности, должна урегулировать вопросы иммунитетов членов делегаций, а также порядок организации их визитов.
Рабочая группа продолжит рассмотрение проекта конвенции в первом полугодии 2021 года.-0-