Эксперты стран СНГ обсудят 30 апреля реализацию пилотных межгосударственных инновационных проектов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) пройдет 30 апреля в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям Беларуси.

В заседании примут участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана. В повестке дня 10 вопросов. Эксперты обсудят в том числе реализацию пилотных межгосударственных инновационных проектов МС НТИ и подготовку проектов второй очереди, сотрудничество в области подготовки, повышения квалификации и стажировки специалистов научных и образовательных учреждений стран Содружества.

Кроме того, специалисты рассмотрят проект концепции формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере инновационной деятельности и проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года как орган отраслевого сотрудничества СНГ в научно-технической и инновационной сферах. Членами МС НТИ являются представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. Председателем МС НТИ в декабре 2013 года избран председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.-0-