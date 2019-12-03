Эксперты стран СНГ обсудят в Минске приоритеты гуманитарного сотрудничества

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2021-2022 годы состоится 4-5 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ разработан по инициативе Совета по гуманитарному сотрудничеству стран Содружества и станет продолжением ныне действующего плана, рассчитанного на 2019-2020 годы.

План состоит из десяти разделов, в которые включены мероприятия общегуманитарного характера. В их числе - международный конкурс "Искусство книги", мероприятия к 30-летию образования Содружества, а также посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, XVI и XVII Форумы творческой и научной интеллигенции, межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества", премии "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов".

"Принятие и реализация плана будут способствовать дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия стран СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года. Планируется, что после окончательного согласования документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ", - отметили в пресс-службе.-0-