Эксперты стран СНГ рассмотрят в Минске проект нормативов качества жизни

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта нормативов качества жизни пройдет в Исполнительном комитете СНГ в Минске 5-6 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Задача разработать данные нормативы была обозначена в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. Цель их формирования - установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями стран Содружества социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития. "Под нормативом качества жизни понимается поддерживаемый государствами СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения", - пояснили в пресс-службе.

Нормативы качества жизни предлагается разработать по таким направлениям, как благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.-0-