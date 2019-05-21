Эксперты стран СНГ рассмотрят в Минске проект нормативов качества жизни

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта нормативов качества жизни состоится 24 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Задача разработать эти нормативы была включена в план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. Под нормативом качества жизни понимается поддерживаемый странами СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения.

"Целью их формирования является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями стран Содружества социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития", - рассказали в пресс-службе.

Нормативы качества жизни предлагается разработать по следующим направлениям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.-0-