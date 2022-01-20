Эксперты стран СНГ согласовали проект положения о базовой организации в области туризма

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта положения о базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в области туризма состоялось сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи доработали проект положения. Было решено считать документ согласованным на экспертном уровне. Он будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

"Проработка вопроса о базовой организации осуществляется во исполнение Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на 2021-2030 годы. Планируется, что этот статус получит Международный университет туризма "Шелковый путь" (Самарканд), - рассказали в пресс-службе. - Решение данного вопроса в значительной мере расширит возможности Совета по туризму стран СНГ по развитию сотрудничества в совершенствовании системы образования, учебно-методическом и экспертно-аналитическом обеспечении туристической отрасли".

Кроме того, появление базовой организации в области туризма позволит обеспечить эффективное взаимодействие стран Содружества в сфере подготовки и переподготовки кадров, которая стала особо значима в период цифровой трансформации отраслей и нацелена на решение не только экономических, но и социальных проблем, в том числе по преодолению в государствах СНГ последствий пандемии COVID-19.-0-