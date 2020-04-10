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10 апреля 2020, 08:57

Эксперты утверждают: цемента хватит всем

"И не только его!" – утверждают в холдинге "Белорусская цементная компания", крупнейшем производителе строительных материалов в Беларуси.

Аномально теплая погода предполагает скорое начало строительного сезона. А это значит – повышение спроса на цемент, строительные и отделочные материалы. Насколько готова промышленность производства стройматериалов к новому сезону? Не будет ли ажиотажа с цементом? Не придется ли рядовому покупателю метаться в поисках мешка цемента, да и строительные компании тоже хотели бы знать, "что день грядущий им готовит"… За разъяснением ситуации на рынке стройматериалов мы обратились к специалистам Белорусской цементной компании – признанного лидера отрасли.

Готовь сани летом

Дмитрий КОРЕШКОВ, начальник научно-технического управления Государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания":

– Сегодня с уверенностью могу сказать, что все наши цементные заводы – Белорусский цементный, "Кричевцементношифер" и "Красносельскстройматериалы" – к сезону готовы. Завершились плановые ремонты технологического оборудования и его модернизация на всех участках производства – от карьера, до железнодорожных путей. Все эти мероприятия обеспечат высокую загрузку производственных мощностей, бесперебойность производственного процесса и, как следствие, стабильную работу заводов, без авралов и нештатных ситуаций. Это положительно повлияет на наши взаимоотношения с заказчиками в части своевременности и полноты выполнения заказов.

Отмечу, что в сезон мы входим с новыми инновационными разработками: рецептуры бетонов, использование специальных добавок для улучшения свойств цемента. Продолжаем работать над новыми видами продукции и над совершенствованием процесса внедрения инноваций в производство. В результате доля инновационной в общем объеме продукции холдинга составит 22,2 %. Уже началось производство самоуплотняющейся смеси в ОАО "Кричевцементношифер". В ОАО "Красносельскстройматериалы" освоен выпуск новой цементно-песчаной смеси, а также цемента с увеличенными гарантийными сроками (до 90 суток). В ОАО "Белорусский цементный завод" еще в прошлом году начали упаковывать цемент в новую тару – мешки по 15 килограмм…

На всех наших цементных заводах применяются инновационные высокотехнологичные добавки – интенсификаторы помола цемента, которые, с одной стороны, улучшают качественные характеристики цемента (увеличение показателя текучести, удельной поверхности, прочностных характеристик и так далее), а с другой – увеличивают производительность технологического оборудования (часовая производительность цементных мельниц повышается до 20%), что в свою очередь влечет за собой снижение удельного расхода электроэнергии при помоле цемента.

Научно-техническое управление, как уже было сказано, постоянно работает над новыми рецептурами бетонов для предприятий, входящих в состав холдинга, а также мы предлагаем уникальную для клиентов услугу: подбор составов бетонов на основе цементов холдинга с учетом особенностей сырьевой базы и потребностей заказчика.

Заезжайте и заходите за цементом… на автозаправки и почту

Римма ГИРКИНА, заместитель генерального директора управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" по коммерции:

– Наступление "горячего" сезона холдинг встречает спокойно, с уверенностью в своих силах и возможностях. Мы готовы удовлетворить запросы абсолютно всех клиентов: от крупных застройщиков, до дачников и жителей деревень. Более того, прогнозируется увеличение объемов реализации цемента не менее чем на 5%.

Холдинг основательно подготовился к сезону. Кроме традиционных, у нас появились новые партнеры: крупные строительные магазины и гипермаркеты – "ОМА", "Идея дома", "Леруа Мерлен". Продолжим сотрудничать с Белпочтой и Белоруснефтью. Прошлый год показал, что это направление очень перспективное и востребованное. В первую очередь – среди розничных покупателей. Благодаря удобному расположению фирменных павильонов "Белорусский цемент" на АЗС люди могут купить цемент в нужном количестве и подходящей таре: мешках по 15 и 25 килограмм. Дополнительный плюс – нет необходимости заезжать в строймаркеты или на рынки. Просто купил по дороге на дачу…

Про удобство покупки нашей продукции в отделениях Белпочты знают уже, наверное, если не все, то очень многие. Там можно купить практически все. Достаточно лишь заказать на почте цемент, блоки, плитку, другие товары и в условленный срок все будет доставлено прямо к заказчику. Удобно? Безусловно! Эта услуга наиболее востребована сельскими жителями.

Всего в этом году мы планируем через отделения РУП "Белпочта" продать не менее 4 тыс. тонн цемента (для сравнения: в прошлом году было реализовано 566,3 тонны). На АЗС "Белоруснефть" планируем продать не менее 18 тыс. тонн (в 2019-м – 15 933 тыс. тонн).

Не стоит волноваться и крупным строительным компаниям. Производственные мощности цементных заводов позволяют нам не просто закрыть, но и перекрыть, потребности внутреннего рынка. Предприятия в полной мере готовы к новому сезону, что обеспечит стабильность производства и поставок цемента.

Кроме того, в холдинге качественно улучшили логистику: были организованы перевалки по реализации цемента на станциях Шабаны, Дегтяревка, Степянка и Слуцк. Мы оптимизировали свою товаропроводящую сеть и с полной ответственностью можем гарантировать бесперебойность поставок цемента и своевременность выполнения всех заявок. Вышесказанное в равной мере относится и ко всему ассортименту нашей продукции: железобетонным изделиям, блокам, плитке…

Так что – приходите к нам, мы поможем вам построить ваш дом!

Просто залей воды!

Владимир МАНУЛЕНКО, начальник управления маркетинга и коммерческой стратегии управляющей компании холдинга:

– Начало нового сезона для маркетологов — это экзамен. Проверка, насколько верно специалисты проанализировали рынок, просчитали запросы потребителей, определили стратегию коммерческой деятельности всей компании на сезон. Естественно, в преддверии строительного сезона мы провели ряд исследований в самых разных сегментах рынка строительных материалов. Именно на основе этих данных, с учетом прогнозируемого спроса, в холдинге начинают внедрятся новые виды продукции.

Как пример – цементно-песчаная смесь, выпуск которой освоили в Красносельском. Исследования показывают, что на рынке очень много разного рода сухих строительных смесей. Но все они узкоспециальные: для стяжки, штукатурная… Наша смесь – универсальная, она может использоваться и как стяжка, и как кладочный раствор, и для мелких ремонтных работ. Теперь для ремонта на даче не нужно покупать отдельно цемент и песок, все уже упаковано в удобную тару в нужных пропорциях – остается просто долить воды.

Купить столь выгодный строительный материал можно не только в фирменных магазинах ОАО "Красносельскстройматериалы", но и на АЗС "Белоруснефть", в почтовых отделениях по всей стране. Большой интерес этот продукт вызвал у индивидуальных предпринимателей и у крупных торговых сетей, что лишний раз доказывает перспективность и востребованность его среди потенциальных покупателей.

Что ж, утверждения специалистов управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" вселяют уверенность в том, что нынешний сезон и для строителей-профессионалов, и для любителей строить своими руками пройдет спокойно, без дефицита стройматериалов и цементного ажиотажа.

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