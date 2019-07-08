Эксперты в Минске обсудят деятельность Сетевого университета СНГ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проектов Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств и решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу состоится 11-12 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Сетевой университет создавался как межвузовская инициатива при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Его основная миссия - повышение качества и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории стран Содружества.

В 2009 году подписано соглашение о Консорциуме по созданию университета, а годом позднее - соглашение о создании и реализации совместных образовательных программ. В основном это программы магистратуры, цель которых - повысить качество подготовки специалистов. Выпускники Сетевого университета не только получают документы об образовании сразу двух стран, но и на практике знакомы со спецификой их экономик, национальных хозяйств, что значительно повышает конкурентоспособность на рынке труда.

В состав консорциума входят 38 университетов из 9 стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины. В Сетевом университете (в работе которого задействованы 38 вузов) ведется подготовка по 31 направлению магистратуры. Разработка проекта Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ связана с необходимостью придания ему правового статуса.

В проекте соглашения предусматриваются содержательные и организационные аспекты деятельности университета, зафиксированы источники финансирования обучения граждан стран Содружества, представляющие возможность, в том числе Межгосфонду гуманитарного сотрудничества, упорядочить выделение грантов на обучение студентам из стран СНГ в вузах Сетевого университета.-0-