Эксперты ВОЗ подтвердили темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты ВОЗ, как показывают предварительные результаты эпидемиологического обзора, подтвердили темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

Международные эксперты изучали ситуацию и все статистические данные по туберкулезу в Беларуси. "В ближайшие недели получим окончательный результат. Но могу сказать, что, по предварительным оценкам экспертной миссии, данные, которые демонстрирует Беларусь, соответствуют действительности. Это большой успех нашей программы", - сказал Вячеслав Граньков.

Темпы снижения заболеваемости в Беларуси выше, чем в среднем в Европейском регионе ВОЗ. Как показывает статистика, число новых случаев туберкулеза в Европейском регионе за последнее десятилетие снижалось рекордными темпами: в среднем на 4,3% в год. В Беларуси за этот же период среднегодовое снижение составляло 6%, а за 5 лет - более 10%.

В мире в 2018 году туберкулезом заболели 10 млн человек и 1,5 млн умерли. Ежедневно жертвами этого заболевания в среднем становятся более 4 тыс. человек и около 30 тыс. заболевают. При этом ситуацию осложняет растущая доля туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. В 2018 году мультирезистентная форма была диагностирована у 484 тыс. людей. Вместе с тем усилия мирового сообщества дают положительные результаты: с 2000 года спасено 58 млн жизней благодаря своевременным мерам по профилактике, диагностике и лечению.

Беларусь 24 марта будет отмечать Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этом году его тема - "Время действовать". ВОЗ призывает все государства, структуры приложить максимум усилий для борьбы с этой проблемой.-0-