Эксперты ВОЗ во время визита в Беларусь были удивлены открытости страны - Кочанова

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения во время визита в Беларусь были удивлены открытости со стороны государства. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.
Спикер верхней палаты парламента напомнила, что представители ВОЗ посетили Беларусь по приглашению главы государства. "Когда мы увидели, что в стране есть сомневающиеся, которые подвергают критике то, что происходит, было принято такое решение. Действительно, немногие страны могу похвастаться тем, что пригласили к себе Всемирную организацию здравоохранения, чтобы выяснить, насколько эффективно работает система здравоохранения и что происходит в стране, - отметила Наталья Кочанова. - Конечно, они были удивлены открытости. Они получили доступ к тем данным, которые хотели увидеть".
Она обратила внимание, что эксперты ВОЗ посетили те медицинские учреждения, в которых и планировали побывать. И после они были благодарны открытости со стороны государства и возможности увидеть все, что было запланировано. "Эксперты высказали слова признательности и благодарности нашим работникам системы здравоохранения. Они сказали, что работа выстроена четко, слаженно, и на этом этапе она абсолютно правильная и выверенная. Они обобщили то, что увидели в Беларуси, и посчитали, что этот опыт может быть использован в других странах. До этого эксперты посещали Китай, Испанию - те страны, где эта эпидемия разворачивалась достаточно серьезным образом", - сказала председатель Совета Республики.
По словам Натальи Кочановой, международные эксперты также положительно оценили перепрофилирование производств в Беларуси для нужд системы здравоохранения.
"У нас было все просчитано. Никто ничего не делал спонтанно, - подчеркнула она. - Это, может быть, кому-то казалось, что в стране ничего не происходит, и мы просто плывем по течению. Но эксперты сказали: мы не понимаем, почему так много делается в вашей стране и так мало вы об этом говорите".