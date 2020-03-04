Эксперты высказались о перспективах изменения пенсионной системы в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы изменения пенсионной системы в Беларуси обсуждались в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал".

По словам председателя Белорусского союза женщин кандидата социологических наук Марианны Щеткиной, действующая в Беларуси солидарная пенсионная система себя оправдывает. "Государство выступает гарантом благосостояния людей. Но совершенно верно то, что нужно идти дальше и прорабатывать варианты", - сказала она. Президент Беларуси Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов обратил внимание, что при переформатировании пенсионной системы Беларусь изучит международный опыт, чтобы выработать наиболее приемлемый для себя вариант. "Думаю, это будет долгосрочный процесс. За год этого не сделаешь, но приступать надо, включая науку", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина

Эксперты в пресс-центре БЕЛТА обсудили основные тенденции, которые показали предварительные итоги переписи населения. Речь шла о мерах, которые могут помочь улучшить демографическую ситуацию, управлять внутренней миграцией и т.д.

Как сообщалось, перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности. Собранная информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, населенных пунктах.-0-