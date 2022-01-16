Экспорт сельхозпродукции, образование и туризм - Сенько о сотрудничестве с Китаем

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько рассказал о развитии сотрудничества двух стран в различных сферах в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Невзирая на пандемию, сегодня наше сотрудничество в сфере образования достигло очень высоких результатов. Заключили около 400 различных договоров, связанных с отношениями в области образования. В области культуры также очень продвинулись вперед. Что касается экономики, по результатам 2021 года мы имеем рост порядка 40% в области торговли с Китаем белорусскими сельскохозяйственными продуктами. Если брать товары с высокой добавленной стоимостью, то рост около 80% по сравнению с 2020 годом", - сказал Юрий Сенько.

Он также затронул тему сотрудничества в туристической сфере. "Беларусь в допандемийное время входила в топ стран, которым Китай уделял внимание с точки зрения туризма. Наша страна создавала и будет создавать все возможности для того, чтобы китайские туристы, посещая Беларусь, получили весь необходимый комплекс услуг, в том числе по оздоровлению. И китайская сторона об этом знает", - отметил посол.

Он подчеркнул, что Беларусь и Китай достигли очень хороших результатов в сфере двустороннего сотрудничества. "Этот успех связан именно с тем, что наши предприятия, учреждения, организации, министерства и ведомства ведут очень активную работу, связанную с популяризацией различных направлений нашего взаимодействия. Посольством и генконсульствами Беларуси будут созданы все условия, чтобы белорусские предприятия смогли выстроить с китайскими партнерами торговые отношения, которые сохранятся надолго", - резюмировал Юрий Сенько.-0-