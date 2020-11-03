Экспорт туруслуг Беларуси из-за пандемии снизился примерно на 60%

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туруслуг Беларуси из-за пандемии коронавируса снизился примерно на 60%, сообщила сегодня журналистам директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Январь - февраль этого года были рекордными по экспорту туруслуг, мы вышли на очень высокий уровень. Сегодня примерные (еще идет подсчет) цифры по экспорту - это 40% по отношению к 2019 году", - отметила Ирина Воронович.

По ее словам, по-прежнему сохраняется неопределенность при планировании выезда за рубеж. Это во многом связано с карантинными ограничениями. "Ситуация очень шаткая, нестабильная и непонятная. Например, полетели в Черногорию и там узнали, что по возвращении нужно будет пройти карантин. Мы, конечно, рекомендуем нашим гражданам отдыхать у нас", - сказала директор Департамента по туризму.

Ирина Воронович рассказала, что в Беларуси разработан план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма. По ее словам, части бизнеса придется переориентироваться на внутренний туризм. "В общении с экскурсоводами озвучивается факт, что как раз в этом году загрузка была очень серьезная и, может быть, даже заработок оказался выше, чем в прошлом году", - добавила она.-0-