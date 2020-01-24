Экспозиция "Беларусь интеллектуальная" будет представлена на выставке "Белагро-2020"

Владимир Улахович и Владимир Гусаков во время подписания документов

24 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план совместных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2020 год. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно плану совместные мероприятия пройдут как на территории Беларуси, так и за рубежом.

Например, в июне на выставке "Белагро" будет представлена экспозиция "Беларусь интеллектуальная".

Белорусские ученые примут участие в международной сельскохозяйственной выставке в сербском городе Нови-Сад, а также в промышленной - "Иннопром" в Екатеринбурге (Россия).

Кроме того, в 2020 году две экспозиции с научными разработками будут представлены на многоотраслевых выставках в Китае. Еще одна заметная выставка отечественных производителей и ученых пройдет осенью в столице Узбекистана Ташкенте.

"Данный план - одно из приоритетных направлений взаимодействия Академии наук с органами госуправления и организациями, которые презентуют Беларусь как на внутреннем рынке, так в ряде зарубежных стран. Академия наук является одним из самых активных участников таких мероприятий, поскольку вовлечена в широкий спектр научных, междисциплинарных проблем, которые имеют принципиальное значение для развития реального сектора экономики и социально-культурной сферы", - отметил директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Валерий Гончаров, комментируя подписание соглашения.-0-