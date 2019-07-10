Экспозиция "Белпочты" удостоена золотой медали на выставке марок в Китае

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Белпочты" удостоена золотой медали на Всемирной выставке марок в Ухане (Китай), сообщили БЕЛТА на предприятии.

Золотая медаль присуждена за экспозицию Pride of Belarus (почтовые марки 2016-2018 годов), участвовавшей в группе В, которая объединяет страны, выпускающие от 30 до 69 почтовых марок в год.

По результатам конкурсного класса "Филателистическая литература", где была выставлена книга "Почтовые марки Республики Беларусь. 2015", жюри дало высокую оценку представленному экспонату - серебряную награду.

На выставке был представлен широкий ассортимент художественных почтовых марок Беларуси, реализовано около 10 тыс. марок. Особой популярностью пользовалась такая тематика, как национальные символы Беларуси, геральдика, одежда, архитектура, флора и фауна.

Всемирная выставка марок проходила в Ухане с 11 по 17 июня, организатором выступил Всемирный почтовый союз. На выставке было представлено 4 683 экспоната из 84 стран и регионов мира.-0-