Экспозиция к 75-летию освобождения Озаричских лагерей смерти открылась в Музее истории ВОВ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Озаричи: трагедия мирного населения Беларуси", посвященная 75-летию освобождения Озаричских лагерей смерти, открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В основе экспозиции - музейная коллекция фотографий военных корреспондентов, сделанных 18-19 марта 1944 года. Уникальные фотографии обличают фашизм во всей его сути: на них запечатлена территория лагерей у поселка Озаричи, деревень Подосинник и Дерть с погибшими людьми, вывод узников и оказание им медицинской помощи. При оформлении экспозиции были использованы аутентичные аннотации, составленные самими корреспондентами, благодаря чему оказались сохранены имена многих узников. Документальную часть экспозиции составляют фронтовые газеты, листовки, брошюры, благодарность правительства БССР и ЦК КП(б)Б личному составу 65-й армии за спасение мирных граждан из Озаричских лагерей, а также воспоминания бывших узников лагерей и военных медиков.

Также в экспозиции представлена деятельность Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в исследовании озаричской трагедии и участие в судьбах бывших узников.

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