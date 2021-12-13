Экспозиция музея истории вуза торжественно открылась в БГМУ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете торжественно открылась экспозиция музея истории вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам ректора БГМУ доктора медицинских наук, профессора Сергея Рубниковича, часть экспозиции посвящена истории развития университета: здесь представлена информация о его достижениях, людях, которыми гордится вуз. Также есть и современное оборудование.

Представленная экспозиция - это только первый этап, работа по ее наполнению будет продолжена. В ближайшие годы музей пополнится еще большим количеством уникальных экспонатов.

"Вся история развития нашего БГМУ соткана из тех добрых традиций, основ, которые заложены уважаемыми руководителями университета (института) и его структурных подразделений, заслуженными работниками - уважаемыми учителями, педагогами, врачами, провизорами, которые вносят свой вклад в развитие медицинского образования и в целом всего здравоохранения", - отметил Сергей Рубникович.

Во время церемонии открытия музея была презентована книга, посвященная 100-летнему развитию БГМУ. "Думаю, она также займет почетное место в нашем музее истории. И каждый присутствующий может познакомиться с этим достоянием нашего университета", - сказал ректор.

В Белорусском государственном медицинском университете сегодня начались торжества по случаю его столетия, завершатся они 17 декабря. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю запланирована международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". 16 декабря запланировано торжественное собрание.

В течение недели будут чествовать работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также пройдет торжественное чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.-0-