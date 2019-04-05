Экспозиция о восстании в нацистском лагере смерти Собибор откроется в Музее истории ВОВ 11 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие временной экспозиции "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму", посвященной 110-летию со дня рождения одного из руководителей восстания узников в нацистском лагере смерти Собибор в октябре 1943 года состоится 11 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, заведующая отделом научно-исследовательской работы музея Наталья Яцкевич.

Восстание в Собиборе - одна из героических страниц истории сопротивления фашизму, единственный в мировой истории случай, когда восстание узников фашистского лагеря смерти завершилось успешным прорывом. Временная экспозиция является совместным проектом Фонда Александра Печерского (г. Москва) и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В ее основе - редкие семейные фотографии довоенного времени, письма, документы и книги из личного архива Александра Печерского, предоставленные фондом.

"Драматический жизненный путь уроженца украинского города Кременчуг, героя Собибора Александра Печерского в годы Великой Отечественной войны тесно переплелся с Беларусью. Оказавшись в октябре 1941 года в фашистском плену под Вязьмой, раненый техник-интендант 2-го ранга был отправлен в Борисов, затем в крупнейший лагерь советских военнопленных под Минском шталаг №352. Оттуда переведен в лагерь по улице Широкой в Минске. В общей сложности в нацистских лагерях на территории Беларуси он пробыл с мая 1942 года по сентябрь 1943-го", - рассказала Наталья Яцкевич.

Затем вместе с другими заключенными-евреями Александра Печерского отправили в лагерь уничтожения Собибор на территории Польши. "Здесь среди его соратников были и уроженцы Беларуси: Семен Мазуркевич, Наум Плотницкий, Борис Табаринский. Совместно с ними был разработан план восстания узников. Их фотографии, письма, а также воспоминания Александра Печерского о боевых товарищах представлены на выставке", - отметила куратор проекта.

В осуществлении восстания и побеге приняли участие 300 из 550 узников лагеря. 80 человек во время побега погибли, еще многие попали в руки гитлеровцев во время преследования. Александру Печерскому, как и восьмерым его товарищам, посчастливилось добраться до белорусской земли и стать партизаном-подрывником отдельного отряда им. Н.А. Щорса Брестской области. Его удостоверение партизана Беларуси также представлено в экспозиции.

В послевоенные годы Александр Печерский вел большую работу по розыску и поддержанию связи с товарищами по оружию, неустанно добивался увековечения памяти погибших в Собиборе и наказания военных преступников, служивших в лагере. "Этот важный аспект его деятельности раскрывают многочисленные письма, статьи из газет, фотографии встреч бывших узников лагеря. Существенным дополнением фотодокументального ряда являются произведения искусства из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на тему фашистского плена и лагерей, плакаты, одежда и предметы, принадлежавшие советским военнопленным, фотографии лагерей, через которые прошел Александр Печерский, и партизан отдельного отряда им. Н.А. Щорса Брестской области, в котором он воевал", - подчеркнула Наталья Яцкевич.

Временная экспозиция "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму" будет работать по 13 мая.-0-