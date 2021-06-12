Экспозицию "Поезд Победы" в Минске посетили около 800 человек за первый день демонстрации

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первый день экспозицию "Поезд Победы" посетили около 800 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"За первый день демонстрации экспозицию "Поезд Победы" в Минске посетили порядка 800 человек", - рассказали в пресс-центре.

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет. В одном вагоне поезда одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 минут, общее время экскурсии - 45 минут.

В БЖД обратили внимание на то, что в связи ограниченной пропускной способностью поезда и эпидситуацией посещать экспозицию могут только организованные группы жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти.

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД по 28 июня. В Минске экспозиция будет по 13 июня, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня проект будет доступен для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, в Могилеве показ начнется 27 июня, а завершится 28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезда Победы" включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на себя.

В основе - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре БЖД.-0-