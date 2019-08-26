Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил штурмовик Ил-2

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию военной техники у подножия Кургана Славы пополнил легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Торжественное открытие нового экспоната состоится днем 29 августа. Поиском, реставрацией и установкой штурмовика Федерация профсоюзов занималась более полугода. С участием студентов-архитекторов были разработаны уникальные конструкция стелы (постамента) и система подсветки.

Федерация выступила с инициативой расширить экспозицию военной техники у подножия Кургана Славы в ознаменование двух знаковых для страны дат - 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Спустя 75 лет после окончания операции "Багратион" на мемориальном комплексе "Курган Славы" состоится торжественный митинг в честь открытия нового экспоната - самолета-штурмовика Ил-2 и памятной звезды в его честь, - отметили в пресс-службе. - В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, представители трудовых коллективов, профсоюзный актив, молодежь. Состоится праздничный концерт "Крылья Победы", подготовленный силами Республиканского Дворца культуры профсоюзов.

Штурмовик стал самым массовым боевым самолетом в истории мировой авиации. Он внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, освобождение Беларуси и обеспечил превосходство войск Советской армии при проведении белорусской наступательной операции "Багратион", тем самым дав возможность начать победоносный путь на Берлин.

Благоустройством Кургана Славы ФПБ занимается с 2004 года. За это время пополнен музей боевой техники под открытым небом, проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса: полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрирована мозаика и барельефы, полностью заменено световое оформление. На территории мемориала установлен каскад солнечных батарей, который питает подсветку. Размещены информационные стенды о наступательной операции "Багратион" и военачальниках, которые ею руководили.-0-