Экстренный режим работы белорусских консульских служб в России продлен до 1 июня

8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консульские службы дипломатических учреждений Беларуси в России продлили экстренный режим работы до 1 июня. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"В связи с мерами, принимаемыми Россией по нераспространению коронавирусной инфекции, до 1 июня консульский отдел посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе и Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам", - говорится в сообщении дипмиссии. При этом будет обеспечен прием граждан по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России.

Ранее экстренный режим работы белорусских консульских служб был установлен на срок с 30 марта по 11 мая.

Согласно решению президента России Владимира Путина по 11 мая включительно в стране действует нерабочий режим. После этой даты многие российские регионы продлили режим самоизоляции граждан и пропускной режим по 31 мая включительно.-0-