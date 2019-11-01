Электоральные молодежные пикеты пройдут 2 ноября в Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет 2 ноября в регионах страны и в Минске серию молодежных пикетов, направленных на повышение электоральной активности избирателей во время выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Александра Луговская.

"Мы продолжаем нашу молодежную кампанию, которая стартовала 26 октября. Уже 2 ноября по всей стране пройдет более 100 пикетов БРСМ. Все они призваны стимулировать интерес белорусов к одному из главных общественно-политических событий года и будут проходить каждую субботу по 16 ноября включительно. Каждый пикет - новая достаточно заметная и креативная площадка, на которой активисты молодежной организации агитируют земляков пойти исполнить 17 ноября свой гражданский долг. И как мы уже информировали ранее, молодежные пикеты не имеют отношения к предвыборной агитационной гонке", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, на следующей неделе БРСМ планирует провести более 120 мероприятий для молодежи. Это открытые диалоги "Беларусь и Я", деловые игры "Азбука гражданина", "Правовой лабиринт", школы молодого избирателя, акции "Мой идеальный депутат", викторины "Будущий избиратель" и другие.

Союз молодежи традиционно принимает участие в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не стала исключением. В окружные избирательные комиссии включены 93 представителя союза молодежи, в территориальные - 6, участковые - 3,8 тыс. В команду национальных наблюдателей БРСМ выдвинул своих представителей. Из них 2041 активист союза молодежи уже аккредитован в качестве наблюдателей избирательными комиссиями разных уровней. Организация готовит и планирует направить на избирательные участки в дни голосования около 3 тыс. опытных, подготовленных и мотивированных молодых людей.

На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют десять представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий.-0-