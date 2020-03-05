5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрификацию участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров планируется завершить до конца 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Приоритетный инвестпроект по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров протяженностью 141 км планируем завершить до конца 2021 года", - отметили в пресс-центре БЖД.

Сейчас заканчиваются работы по электрификации участка Жлобин - Светлогорск-на-Березине протяженностью 36 км. Движение поездов на электрической тяге по участку планируют открыть в этом году.

Завершается также установка опор контактной сети на участке Светлогорск-на-Березине - Калинковичи - Барбаров.

Протяженность электрифицированных участков на БЖД в последние годы увеличилась на 277 км и составляет 1228 км (22,5% от общей протяженности железнодорожных линий). Электрифицированы участки Гомель - Жлобин - Осиповичи и Молодечно - Гудогай - госграница с Литвой.

"К 2030 году БЖД планирует электрифицировать основные грузонапряженные участки железнодорожных линий, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге", - добавили в пресс-центре.-0-