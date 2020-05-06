Электронная библиотека БГУ сохранила статус лидера университетских репозиториев Европы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная библиотека БГУ сохранила статус лидера в Европе среди университетских цифровых хранилищ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

По данным за апрель, репозиторий БГУ замыкает тройку в мировом рейтинге университетских библиотек Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar, уступив Федеральному университету Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия) и Университету Киото (Япония). Среди белорусских электронных архивов места распределились следующим образом: БНТУ (53), БГЭУ (133), ВГУ им. П.Машерова (225), БГМУ (230), БГТУ (284), ГрГМУ (321), ПГУ (346), ПолессГУ (348), БГУКИ (381), БГАТУ (459), МГУ им. А.Кулешова (476), ГрГУ им. Янки Купалы (524), ГГТУ им. П.Сухого (534), БРУ (748) и БГПУ им. М. Танка (811).

Среди университетов стран-соседей лучшие показатели у Сумского государственного университета (47), Уральского федерального университета (50), Томского государственного университета (74), Казанского федерального университета (93) и Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (96).

Всего в рейтинг вошли более 3 тыс. цифровых хранилищ вузов и исследовательских центров со всего мира. Оценка проводится по одному критерию - количеству документов библиотеки, проиндексированных поисковой системой Гугл-Академия (Google Scholar). Первые строчки заняли базы данных медицинских и биологических публикаций Europe PubMed Central, Астрофизическая информационная система НАСА (Smithsonian/NASA Astrophysics Data System), Электронная библиотека CiteSeerХ. В общей таблице электронная библиотека БГУ сохранила в сравнении с прошлым годом 11-е место.

Рейтинг репозиториев открытого доступа - инициатива лаборатории Cybermetrics Lab, которая известна благодаря своему вебометрическому рейтингу университетов. "Рейтинг проводится для поддержки открытого доступа к научным публикациям и учебным материалам в электронной форме. Его создатели стремятся мотивировать исследователей публиковать результаты своей научной деятельности в интернете, делая их доступными для коллег и заинтересованных людей по всему миру. Таким образом, оценивается уровень открытости академических ресурсов и их интеграция в мировое информационное пространство", - рассказали в БГУ.

Электронная библиотека БГУ входит в рейтинг с 2012 года и является одним из наиболее крупных цифровых хранилищ в мире по количеству документов. В настоящее время в ее собрании более 160 тыс. публикаций ученых и преподавателей университета. Поддержка вузом модели открытой науки, кропотливый труд работников библиотеки, а также корректное заполнение метаданных позволяет репозиторию БГУ занимать лидирующие позиции.-0-