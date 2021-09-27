Электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет 30 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 30 сентября проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискателям предложат вакантные местах на следующих столичных предприятиях: ГП "ЖЭУ №2 Московского района Минска", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" Минский район, ООО "ИнсепшнИнвест", ООО "ЭкоПереработка", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" и других. Всего обещают более 400 свободных рабочих мест.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится. Все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0-