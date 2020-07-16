Электронная ярмарка вакансий для жителей Минского района пройдет 21 июля

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Минского района состоится 21 июля, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by.
Свободные рабочие места представят ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" и ОАО "1-я Минская птицефабрика".
Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании ярмарки все актуальные предложения будут перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-