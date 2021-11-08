Электронная ярмарка вакансий с предложениями для молодежи пройдет 11 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 предложений о трудоустройстве ждет 11 ноября посетителей электронной ярмарки вакансий, в том числе молодежь, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на столичных предприятиях: ГП "ЖЭУ №6 Первомайского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "МТЗ", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска" и др. Предложат более 600 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.-0-