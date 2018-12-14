Электронная ярмарка вакансий в перспективе может стать целевой - Минтруда

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий является новой и довольно гибкой формой работы по содействию занятости. В перспективе этот инструмент может стать целевым, т.е. будет помогать налаживать связь безработных и нанимателей по отраслям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Первая в Беларуси электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске с 17 по 19 декабря. Специально для этих целей создан ресурс http://e-vacancy.by. Все три дня с 10.00 до 16.00 соискатели рабочих мест в режиме реального времени смогут ознакомиться с предложенными вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

"Это пилотный проект, - сказал Олег Токун. - Такой формат направлен на оказание содействия всем, кто ищет работу. Нет какой-то целевой аудитории. Смысл мероприятия в том, что дистанционно можно будет подать напрямую резюме нанимателю методом чата, сообщений. Обе стороны смогут задать друг другу какие-то вопросы. В первой ярмарке участвуют пять предприятий, а в дальнейшем будем исходить из практики. Возможно, это будут целевые ярмарки вакансий, например, для строителей, в сфере промышленности, торговли и т.д. Инструмент гибкий, но сначала посмотрим, как он заинтересует соискателей и нанимателей".

Первопроходцами подобного мероприятия из числа нанимателей станут 5 организаций столицы: ОАО "Авиакомпания "Белавиа", госпредприятие "Минский метрополитен", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "МЗОР" и Минское городское управление МЧС. Они предложат безработным 369 вакансий. Среди них - специалист по внешнеэкономической деятельности, инженер, водитель автомобиля, спасатель-пожарный, оператор станков с программным управлением, тоннельный рабочий, машинист электропоезда, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик и др.

По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.-0-