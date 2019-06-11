Электронное здравоохранение, научные разработки, кадры - Петришенко представил нового министра

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня представил коллективу Министерства здравоохранения нового руководителя Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед системой здравоохранения, лично перед министром, перед всей командой, которая будет трудиться в Минздраве, в системе здравоохранения в областях, населенных пунктах, стоит задача - обеспечить здоровье нации. От этого зависит будущее нашей страны, это ключевой вопрос в решении демографических аспектов", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил в том числе внимание на важность развития электронного здравоохранения, научных исследований, внедрения в повседневную жизнь и практику передовых разработок. Белорусская фармотрасль должна максимально завоевывать иностранные рынки, а лучшие лекарства отечественного производства использоваться в лечении граждан Беларуси.

"Важнейший аспект - подготовка кадров. Еще раз просмотрите, если надо, проведите внеочередные аттестации", - порекомендовал Игорь Петришенко. Каждый на рабочем месте должен качественно выполнять свою работу.

Что касается недостатков, вскрытых в последнее время, они стали неприятным моментом для каждого врача страны, который добросовестно трудится, отметил вице-премьер. "Именно своим трудом, усердием, отношением к делу нужно исправить ситуацию и вернуть тот авторитет в глазах людей, который был в системе здравоохранения. Это задача министра здравоохранения, всех вас", - подчеркнул Игорь Петришенко, обращаясь к коллективу Минздрава. Перед министром поставлена задача выявить самых достойных специалистов, выдвинуть их на ключевые посты, обеспечить реализацию потенциала каждого врача.

Владимир Караник в свою очередь отметил, что здравоохранение - наиболее чувствительная отрасль. "Любые наши ошибки очень болезненно воспринимаются обществом, и их цена высока, - сказал он. - Но у нас есть главное - высококлассные специалисты, большинство из которых пришли в профессию по призванию".

Белорусские медработники достойны доверия населения, уверен министр. А задача Минздрава - обеспечить их всем необходимым для качественной и полноценной работы, оправдать те немалые ресурсы, которые государство вкладывает в развитие здравоохранения. Важно сохранить все лучшее, что есть в системе. Вместе с тем, по словам руководителя министерства, современная медицина и в целом мир зачастую требуют новых подходов к управлению, свежих решений - это то, что предстоит сделать. Нужно изучить проблемы людей на местах, выработать оптимальные, выверенные решения, чтобы система с оптимизмом смотрела в будущее.-0-

Фото Геннадия Жинкова

Владимир Караник назначен министром здравоохранения Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.