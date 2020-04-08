Электронные ярмарки вакансий в I квартале этого года посетили более 11 тыс. человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 11,5 тыс. человек посетили электронные ярмарки вакансий в январе-марте этого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На единой информационной площадке www.e-vacancy.by за минувшие три месяца 36 регионов провели электронные ярмарки вакансий. В них 150 нанимателей республики заявили более 4 тыс. вакансий, - добавили в Минтруда. - За этот период около 800 соискателей рабочих мест в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями. Всего электронный ресурс посетили около 11,5 тыс. человек".

Самыми активными посетителями были граждане в возрасте от 25 до 34 лет - 39%.

После завершения ярмарки все оставшиеся актуальными вакансии доступны для просмотра соискателей в общереспубликанском банке вакансий (www.gsz.gov.by).

О планируемых ярмарках вакансий можно узнать на единой информационной площадке www.e-vacancy.by. Эта новая форма услуг, предлагаемая населению органами государственной службы занятости для решения вопросов трудоустройства, получила активное развитие. Она позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем.-0-