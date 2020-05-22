Электронные системы курения запрещается продавать несовершеннолетним - МАРТ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавцам запрещается продавать несовершеннолетним не только табачные изделия и жидкости к электронным системам курения, но и сами такие системы, а также системы для потребления табака. Это предусмотрено декретом №2 от 21 мая 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Декретом обеспечивается приведение нормативных предписаний по вопросам оборота электронных систем курения и систем для потребления табака в соответствие с положениями Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающими ответственность за продажу таких систем несовершеннолетним в виде наложения штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27).

Система для потребления табака - устройство, используемое для нагревания табака и иного воздействия без его горения или тления для образования аэрозоля. А электронная система курения представляет собой устройство, используемое для преобразования жидкости в аэрозоль путем нагревания.

Указанные положения декрета №2 вступают в силу после его официального опубликования.-0-