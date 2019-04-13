Электронные табло с правилами ввоза товаров установили в пунктах пропуска на белорусской границе

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные электронные табло с информацией о правилах перемещения товаров установлены в белорусских пунктах пропуска в преддверии II Европейских игр. На границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной размещены 76 широкоформатных экранов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

За неделю до спортивных соревнований будет организован call-центр. Все желающие смогут задать специалистам таможенных органов вопросы, связанные с правилами перемещения через границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств и других товаров.

Кроме того, через пару недель на едином интернет-портале таможенных органов Беларуси, в официальных аккаунтах социальных сетей появится ролик на русском и английском языках об основных правилах перемещения товаров через таможенную границу.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-