5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронный атлас ветров появится в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА консультант по связям с общественностью проекта международной технической помощи ГЭФ/ПРООН "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" Ольга Лелюкова.

Работу над интерактивным атласом и обновлением первой печатной версии документа ведут по данному проекту специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "Атлас ветров - важный государственный документ, который создается, чтобы систематизировать многолетние данные о параметрах ветра (в табличном и картографическом виде), описание физико-географических, климатических условий, информацию о текущем уровне развития ветроэнергетической отрасли", - сказала Ольга Лелюкова.

Новый электронный атлас будет представлять собой веб-сайт с понятным интерфейсом. Благодаря этому атласу можно будет оперативно получить нужную информацию о ветровом потенциале в определенной точке, в целом по стране либо в пределах нужного района или области на виртуальной карте Беларуси. Местные органы власти смогут оценить ветроэнергетичекие ресурсы своего района, а потенциальные заказчики, инвесторы и проектировщики смогут более точно определить предварительные площадки для создания ветропарков и прогнозировать выработку электроэнергии в этих условиях. "Это особенно важно, ведь положительная оценка ветроэнергетического потенциала перспективной площадки размещения ветроэнергетических установок - основа для принятия инвестором решения о выделении кредитных средств на реализацию проектов", - отметила консультант.

Первый атлас ветров был разработан в Беларуси в 2010-2011 годах и издавался исключительно в печатном виде. При его создании ученые использовали многолетние данные о приземных параметрах ветра на высоте 10-12 м с действующей сети метеорологических станций, а также данные трех пунктов аэрологических наблюдений и данные с метеорологических измерительных приборов, установленных на высотном комплексе в Колодищах (на высотах 10, 25, 43, 113 и 145 м). Определение средних значений скоростей ветра на высотах потенциального расположения ротора ветроэнергетических установок (60, 80, 100, 150 м) производилось расчетным способом с применением переводных коэффициентов для пересчета средней скорости ветра на различных высотах.

С момента создания первого атласа ветров возникла необходимость актуализировать информацию. Появились новые данные, которые получены в ходе продолжительных метеорологических исследований и наблюдений в местах перспективного размещения ветроустановок. Всего было исследовано 10 площадок. Полученные результаты вместе с обновленными данными приземных метеонаблюдений за последнее десятилетие и информацией о фактических измерениях параметров ветра на различных высотах дополнят новую редакцию атласа.

Проект международной технической помощи ГЭФ/ПРООН "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" реализует Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-