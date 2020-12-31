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31 декабря 2020, 16:37

Электронный банк судебных решений доступен на Национальном правовом интернет-портале

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр правовой информации совместно с Верховным Судом создал электронный банк судебных решений, который доступен на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Создание банка судебных решений и размещение его на портале повысит уровень открытости информации о деятельности судов и обеспечит формирование единообразной судебной практики.

Данный ресурс состоит из программного комплекса, который позволяет обеспечить оперативное включение в банк судебных решений и отображение на портале вступивших в законную силу судебных постановлений.

Для обеспечения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, а также исключения нарушений прав и законных интересов граждан и организаций в банке судебных решений содержатся обезличенные судебные постановления. Из судебных постановлений исключены персональные и другие данные, позволяющие идентифицировать участников судебных процессов.-0-

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