Электронный реестр всех торфяников Беларуси будет доступен к 2025 году

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается электронный реестр всех торфяников. Ожидается, что полная база данных таких объектов будет доступна к 2025 году. Об этом БЕЛТА сообщили в представительстве ПРООН в Беларуси.

В результате масштабного осушения Беларусь в прошлом веке потеряла более 40% своих водно-болотных угодий. Сделав работу над ошибками, республика при поддержке ПРООН, Глобального экологического фона (ГЭФ), Европейского союза, банка KfW (Германия), Франкфуртского зоологического общества (FZS) инвестировала более $4 млн в восстановление нарушенных и сохранение естественных болот. Теперь Беларусь по праву можно назвать региональным лидером по сохранению и восстановлению торфяных болот. Повторно заболочены торфяники, восстановлен гидрологический режим на более чем 60 тыс. га нарушенных и неэффективно осушенных болот по всей стране. Важным событием для сохранения и устойчивого управления торфяниками стало одобрение правительством Беларуси в декабре 2019 года уникального для Европы закона "Об охране и использовании торфяников".

"Но сейчас нужно расширять масштабы применения системного подхода к управлению торфяниками в условиях ухудшающегося климатического кризиса и стремительного сокращения биоразнообразия. Причем особое внимание необходимо уделить охране и устойчивому использованию болот, сохранившихся в состоянии, близком к естественному", - отметили в ПРООН.

Законом "Об охране и использовании торфяников" определены меры, в том числе и запретительные, по охране и устойчивому использованию разных категорий торфяников. Особенно это касается естественных болот, испытывающих на себе возрастающее влияние человека. Но, чтобы применить полномочия закона в отношении торфяников, необходимо определить и документально зафиксировать их границы. Также важно обновить информацию об их современном состоянии. Уже в ближайшем будущем такая информация будет доступна как специалистам, так и всем желающим.

"При поддержке ПРООН и финансировании ГЭФ в Беларуси приступили к созданию электронного реестра всех торфяников. Ожидается, что полная база данных по всем торфяникам Беларуси будет доступна к 2025 году", - сообщили в ПРООН.

Это означает, что уже скоро в стране появится уникальная база данных, которая позволит иметь четкие границы торфяников, картину их распределения по областям и районам, состоянию, направлениям использования, существующим запасам торфа, воды и другим категориям. Все торфяники распределяются в реестре согласно их сегодняшнему состоянию: естественные болота, нарушенные болота, повторно заболоченные торфяники, торфяные месторождения для добычи торфа - осушенные земли с торфяными почвами.

"Брестская область стала первой из областей Беларуси, чьи торфяники были тщательно изучены и включены в базу данных. Сегодня реестр содержит полную информацию о 420 торфяниках области общей площадью 627 405 га, из них 400 тыс. га составляют естественные болота", - добавили в представительстве.

Электронный реестр станет информационной основой для внедрения в практику определенных законом принципов и методов охраны и устойчивого использования торфяников Беларуси, климатической политики и зеленой экономики. Полные и точные данные о границах и состоянии торфяников будут учитываться при подготовке проектов государственных программ и мероприятий в области охраны природы, при разработке районных схем развития хозяйственной деятельности, при планировании использования биологических ресурсов торфяников. Помимо этого, информация о современном состоянии торфяников помогает принимать взвешенные и научно обоснованные управленческие решения в области климатической политики, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами и в зеленой экономике.

По современным данным, в Беларуси насчитывается 8 533 торфяников общей площадью 2 560,5 тыс. га или 12,3 % территории республики (торфяники с площадью более 10 га). Масштабная работа по инвентаризации таких объектов (более 10 га) велась в 2010 году по проекту общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" - "Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого управления - снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия", финансируемого ГЭФ. Выявлены, определены и оцифрованы границы торфяников на всей территории страны, оценена степень их нарушенности, составлен список болот по административно-территориальному распределению. Но границы торфяников определялись по распространению торфяной залежи и не были зафиксированы на местности, не учитывали границы землепользователей, что делало невозможным применение закона к их охране и использованию.

Новый реестр основывается на данных инвентаризации торфяников, проведенной ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам" и Институтом природопользования НАН Беларуси в рамках выполнения международного проекта ПРООН-ГЭФ "Управление торфяниками на основе ландшафтных подходов с целью получения многосторонних экологических выгод".-0-