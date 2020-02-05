Электронный регистр избирателей заработает с появлением биометрических паспортов - Ермошина

5 февраля, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. В Беларуси после внедрения биометрических паспортов может заработать электронный регистр избирателей. Об этом сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с учащимися средних школ Минска в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможность быстро перейти на электронный регистр избирателей у нас есть, поскольку уже создан электронный регистр населения. Думаю, что данный переход произойдет тогда, когда появятся биометрические паспорта. А они начнут внедряться уже с 2021 года. То есть людям, которым пришел срок получать паспорт, будут выдавать биометрические карточки. А там нет адресов, и без электронного регистра избирателей применять этот документ на выборах будет проблематично. Поэтому я не исключаю переход к нему вместе с внедрением биометрических паспортов", - отметила глава ЦИК.

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