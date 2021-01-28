Электроснабжение продолжают восстанавливать в 56 населенных пунктах Брестской и Гродненской областей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Брестской и Гродненской областей продолжают работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГПО "Белэнерго".

По данным на 7.00, работы продолжаются в 56 населенных пунктах: 48 - в Гродненской области и 8 - в Брестской. В большой части этих населенных пунктов проживает менее 50 человек. "Работы по восстановлению энергоснабжения шли и в темное время суток с соблюдением требований охраны труда", - говорится в сообщении.

С 6.00 27 января до 6.00 28 января энергоснабжение было восстановлено в 662 населенных пунктах.

"Благодаря слаженности действий энергетиков, четкой координации и перераспределению сил, а также взаимопомощи между областными энергосберегающими организациями удалось локализовать последствия стихии в максимально короткие сроки", - отметили в "Белэнерго".-0-