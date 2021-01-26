26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в течение суток нарушалось в 67 населенных пунктах Беларуси. Такая информация размещена на сайте МЧС со ссылкой на данные ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.
По данным "Белэнерго", периодически нарушалось электроснабжение 67 населенных пунктов (из них 31 в Гродненской области), 9 сельскохозяйственных зданий и 372 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
По состоянию 6.00 остаются без электроснабжения 2 населенных пункта и 12 трансформаторных подстанций в Гомельской области.
"В период с 21.00 25 января до 6.00 26 января на территории Брестской и Гродненской областей наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные обильными осадками в виде снега (до 17 мм). Максимальная высота снежного покрова составила 19 см в Бресте. По оперативной информации, заторы на автомобильных дорогах не зарегистрированы, помощь в извлечении автомобилей из снежных заносов не оказывалась. Зафиксировано 20 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 3 автомобиля: в Брестской области - 4 случая, в Гродненской - 16 случаев", - рассказали в МЧС.
Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. -0-