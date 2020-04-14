"Элема" полностью перешла на производство медицинских средств защиты

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства Администрация Президента ведет мониторинг производства медицинских средств защиты. Об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который побывал сегодня на ОАО "Элема", передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению главы государства Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности. Реализуются мероприятия по контролю за производством медицинских масок, комбинезонов и костюмов, которые сегодня так необходимы медицинским работникам", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента поделился впечатлениями от увиденного на "Элеме". "Коллектив мобилизован на эту работу. Трудятся не только швеи, но и инженерно-технический состав. Буквально с 3 апреля руководство предприятия без всяких указаний приняло решение организовать выпуск этой продукции. Сегодня они уже выходят на производство 50 тыс. масок и 1 тыс. костюмов в день", - рассказал он.

"Руководство предприятия прилагает все усилия, чтобы создать нормальные условия, чтобы максимально быстро, качественно обеспечить выпуск продукции и снабдить как аптеки, так и учреждения здравоохранения", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

ОАО "Элема" производит четырехслойные медицинские маски, защитные комбинезоны и халаты из белорусского спанбела. Вся выпущенная продукция день в день распределяется по предварительным заявкам. В работе их постоянно находится около 30. Задействованы четыре швейных цеха и один раскройный. На "Элеме" полностью перешли на производство медицинских средств защиты, чтобы удовлетворять потребности Минска. Как пояснил директор предприятия Анатолий Венедиктов, выпускать один вид продукции - это наиболее целесообразный вариант для поточного производства "Элемы". Вся коллекция одежды была отшита заранее, она на складе, отгружается в магазины. Проблем с этим никаких нет.-0-

Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске Как подчеркнула спикер верхней палаты парламента, в непростой эпидемиологической ситуации столичные предприятия должны мобилизовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы обеспечить потребности организаций и населения в средствах индивидуальной защиты в полном объеме.

Фото Максима Гучека