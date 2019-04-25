Элементами безбарьерной среды в Беларуси оборудованы более 60% объектов соцсферы

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начало года более 60% объектов социальной сферы в Беларуси оборудованы элементами безбарьерной среды, в том числе полностью доступны 13%. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак сегодня на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"При реализации госпрограммы по социальной защите и содействию занятости населения осуществлялись мероприятия по обеспечению доступности информации и созданию безбарьерной среды для жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. По результатам мониторинга, на 1 января этого года обеспечены элементами безбарьерной среды более 60% объектов социальной сферы: здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания, где люди получают различные услуги. При этом полностью доступны 13%, частично - 48%", - сказал Александр Румак.

При этом он с сожалением отметил, что еще не все госорганы понимают важность этого вопроса. Например, при подготовке изменений госпрограммы на этот год облисполкомы подали предложения, предусматривающие сокращение объектов, которые предполагалось оборудовать безбарьерной средой: общественные туалеты, парки. "Мы развернули обратно такие предложения, - отметил замминистра. - Если запланировано - необходимо выполнить. Это жизненно необходимо людям с инвалидностью, чтобы они могли пользоваться предлагаемыми услугами, как и все остальные".

По данным Министерства образования, за прошлый год учреждения дошкольного, общего среднего и специального образования обеспечены в полном объеме необходимыми приспособлениями и техническими средствами социальной реабилитации. Кроме того, по запросу Минобразования готовится информация о потребности в переводчиках жестового языка - для организации на базе Белорусского государственного педагогического университета переподготовки таких специалистов с классическим образованием.

В этом году предполагается обратить особое внимание в учреждениях на дублирование визуальной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и др. "Когда речь заходит о безбарьерной среде, мы чаще думаем только о пандусах. А доступность должна быть для всех людей с инвалидностью. Также недопустим подход к созданию доступной среды по остаточному принципу, тем более когда речь идет о каком-то переоборудовании для незрячих - затраты здесь не такие большие", - добавил Александр Румак. Он полагает, что установка каких-либо приборов или элементов безбарьерной среды, переоборудование инфраструктуры, необходимой для людей с инвалидностью, зачастую усложняются излишними проектными требованиями. Например, ОО "БелТИЗ" готово само установить в различных учреждениях речевые информаторы для инвалидов по зрению, но дело затормозила необходимость составления проектно-сметной документации. Минтруда будет содействовать разрешению вопроса.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров Беларуси от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 закона "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". В составе совета руководители республиканских органов госуправления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.-0-