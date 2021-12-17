Елена Балдовская избрана секретарем ЦИК

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елена Балдовская на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов избрана секретарем Центризбиркома, передает корреспондент БЕЛТА.

До назначения членом ЦИК Елена Балдовская занимала должность начальника управления организаций правового обслуживания главного управления юстиции Минского облисполкома.

Заместителем председателя ЦИК избран директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря назначил Игоря Карпенко председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

17 декабря Совет Республики дал согласие на назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК. В этот же день состоялись выборы новых членов Центризбиркома. Тайным голосованием единогласно избраны Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Елена Кунцевич, Александр Лосякин, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко.

Игорь Карпенко отметил, что необходимо проанализировать опыт нашей страны и зарубежный, для того чтобы выстроить национальную избирательную систему в интересах общества и суверенного государства. "Я не понаслышке знаю эту работу, потому что работал в комитетах городской комиссии, долгое время участвовал в работе участковых комиссий в качестве депутата Палаты представителей. На этот пост я избирался дважды, поэтому весь избирательный процесс я видел и с другой стороны. И понимаю весь этот процесс, как он работает изнутри. Поэтому с опорой на новую команду, на членов комиссии, на аппарат все заинтересованные стороны избирательного процесса будут выполнять свою работу честно, добросовестно, в соответствии с нашей Конституцией и законодательством", - сказал новый глава ЦИК во время выступления в Совете Республики.-0-