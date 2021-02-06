6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин. Такое решение принято сегодня во время VII Республиканской отчетно-выборной конференции этого общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие состоялось в Минской городской ратуше. В конференции приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания, член БСЖ Наталья Кочанова, представители объединенных, областных и Минской городской организаций, которые представили результаты своей работы. На конференции подведены итоги работы союза за 2017-2020 годы и определены основные направления дальнейшей деятельности. Избран и руководящий орган - правление союза.

Как отметила Елена Богдан, женщины Беларуси готовы активно участвовать во всех процессах, направленных на достижение прогресса и устойчивого развития страны. Основная цель организации на предстоящий период - объединить женщин с активной гражданской позицией, дать им возможность реализовать свои замыслы и инициативы.

Если в начале существования ОО "Белорусский союз женщин" основной акцент был сделан на моральную поддержку женщин, то сегодня решаются уже более масштабные задачи. Елена Богдан отметила, что в их числе активное участие женщин в государственном управлении, экономике, социальной сфере, содействие укреплению семьи, признание общественно-полезной значимости материнства и эффективного отцовства, защита прав детей, укрепление женского здоровья.

Председатель БСЖ обратила внимание, что главная задача деятельности союза неизменна - реализация государственной политики, направленной на поддержку семьи и детей, обеспечение демографической безопасности, содействие в защите прав и законных интересов женщин, повышение роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны, достижение целей устойчивого развития, гражданско-патриотическое воспитание и единение общества.

В приоритете и работа по развитию женского предпринимательства. Елена Богдан уверена, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда. Особенно важно это в малых городах и сельской местности, где женский бизнес, имеющий большую социальную направленность, может содействовать улучшению социальной инфраструктуры населенных пунктов, повышению социального статуса женщин, закреплению молодежи на селе.

Традиционно организация направит свою деятельность и на оказание помощи и поддержки ветеранам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, в том числе на создание условий для наиболее полной и эффективной реализации их потенциала и устойчивого повышения качества жизни.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано 14 декабря 1991 года, в этом году отметит 30-летие. Сегодня БСЖ - самая массовая женская организация страны, объединяющая около 140 тыс. женщин. Структура БСЖ включает 6 областных, Минскую городскую, 142 районные, 4 объединенные и 4,5 тыс. первичных организаций.-0-