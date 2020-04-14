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14 апреля 2020, 16:41

Елена Довгань о назначении спецдокладчиком ООН и негативе от санкций в условиях пандемии

Фото из архива
Фото из архива

Совет по правам человека ООН впервые назначил специальным докладчиком представителя Беларуси. Независимым международным экспертом СПЧ по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека стала профессор факультета международных отношений БГУ Елена Довгань. Пост авторитетный и престижный, однако занять его пришлось в непростое время. В первом своем заявлении профессор призвала снять или хотя бы приостановить на время пандемии COVID-19 введенные в отношении ряда стран экономические санкции. Чем они чреваты для простых людей, почему на фоне ситуации с распространением коронавируса странам лучше проявлять солидарность, нежели изолироваться друг от друга, Елена Довгань рассказала корреспонденту БЕЛТА.

- Елена Федоровна, в Совете ООН по правам человека сейчас действуют 44 тематические специальные процедуры, за реализацию которых отвечают специальные докладчики. Для чего они нужны ООН и как их назначают?

- Задача специального докладчика - проводить независимую экспертную оценку по той или иной проблеме и предоставлять консультации, в первую очередь, Совету ООН по правам человека. Спецдокладчики не получают вознаграждения ни от одной из сторон и обязаны действовать независимо. Это не судьи, не госслужащие и не чиновники ООН, а независимые эксперты. Их назначают на три года, один раз мандат может быть продлен.

Когда срок полномочий специального докладчика истекает, то на сайте управления Верховного комиссара по правам человека выкладывается открытое объявление о возможности подавать заявки для назначения на должность. Правила тоже находятся в открытом доступе. Предлагать кандидатуры могут правительства, неправительственные организации либо можно подать заявку самостоятельно. Форма для заполнения является единой. В ней необходимо указать данные, подтверждающие наличие профессиональных знаний и опыта в отношении конкретного мандата, приложить публикации, предоставить информацию об участии в тех или иных мероприятиях по теме, связанной с мандатом. Те, кого отберут в шорт-лист, проходят интервью со специальной независимой комиссией СПЧ. При отборе кандидатур учитывается профессионализм, наличие опыта в соответствующей сфере, уровень владения английским либо французским языком, учитываются принципы справедливого географического представительства.

Самые первые рабочие группы и спецдокладчики появились после 1980 года. Изначально речь шла о создании экспертных процедур, направленных на защиту основополагающих, гражданских прав человека. Сегодня перечень мандатов широк. Многие направлены на защиту от дискриминации узких категорий населения, которые часто являются незащищенными. Например, в 2017 году был создан специальный докладчик по проблеме дискриминации лиц с проказой, в 2015-м - по проблематике дискриминации альбиносов.

Функционал тематических спецдокладчиков примерно одинаковый. Они собирают максимум информации из всех возможных источников, перепроверяют ее и готовят отчеты для СПЧ и Генассамблеи ООН по своей тематике.

- Ваше назначение на пост спецдокладчика произошло в непростое для всего мира время. Довелось ли уже поработать в рамках своего мандата по теме COVID-19?

- Как независимый эксперт СПЧ по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека в своем заявлении я выразила обеспокоенность тем, что из-за санкций у ряда стран возникают проблемы с закупкой медицинского оборудования, средств защиты и продуктов питания. Ограничения необходимо снять или хотя бы приостановить пока не будет исчерпана угроза пандемии. Очевидно, что жизнь людей подвергается риску.

Пандемия затрагивает весь мир и каждого по отдельности независимо от расы, политических взглядов, благосостояния, должностей. Все мы примерно одинаково уязвимы. Вирус не выбирает ни по какому из этих критериев. ООН, равно как и другие международные организации, уделяет большое внимание этой проблеме. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал ряд заявлений, в которых отмечал общий характер угроз, необходимость действовать солидарно всем странам. Основной упор сделан на то, чтобы они оказывали помощь друг другу средствами защиты, продуктами и т.д. В том же духе высказывалась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Не обошли стороной пандемию и связанные с ней угрозы тематические спецдокладчики.

- Экономические санкции в международной политике применяются давно. Пандемия лишь обострила эту проблему...

- Проблема применения экономических мер государствами друг к другу давно находится в повестке дня ООН. Принцип суверенного равенства означает, что каждое государство само решает, как вести свою экономическую политику и с кем торговать, а с кем нет. Как следствие, принятие решения о прекращении экономических отношений с тем или иным государством вполне может являться правомерным. Вместе с тем введение, например, экономической блокады или бойкота нарушает международное право. Аналогичным образом государство имеет право отказать в выдаче визы без объяснений, однако, когда такие меры вводятся публично в качестве наказания, возникают вопросы соблюдения права на справедливое судебное разбирательство. Таким образом, правомерность применения тех или иных мер экономического и иного воздействия должна оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии с международным правом.

В отсутствие возможности общей квалификации мировое сообщество разделилось на два лагеря. В одном настаивают, что можно применять практически любые невоенные меры воздействия на другие страны, во втором говорят о неправомерности любых таких мер. Поскольку консенсус отсутствует, есть необходимость в экспертной проработке этой проблематики.

- Как те или иные ограничительные меры могут повлиять на жизнь людей?

Пожалуй, в качестве довольно яркого примера можно привести применение санкций к Ираку на основании решения Совета Безопасности ООН в 1991 году после войны в Персидском заливе. Показательно, что их принятие было абсолютно правомерно. Вместе с тем через 10 лет стало очевидно, что они имеют огромное негативное влияние на жизнь людей. По оценке ряда крупных международных неправительственных организаций, гуманитарный эффект был ужасающим. Поскольку Советом Безопасности ООН был введен запрет на продажу Ираком нефти, его экономика пришла в упадок. Большое число людей потеряли работу. Расходы на медицину, образование и поддержание систем очистки воды резко сократились.

В целях предотвращения разработки и создания Ираком оружия массового уничтожения были введены ограничения на закупку ряда товаров, в том числе вакцин. В отсутствие должного уровня вакцинации и очистки воды в стране начались эпидемии. Именно в связи с таким высоким гуманитарными эффектом всеобъемлющих санкций Совет Безопасности активно начал вводить целевые санкции, направленные на конкретных физических и юридических лиц.

Экономические меры давления, вводимые отдельными государствами и региональными организациями, часто имеют схожие последствия, оказывают негативное влияние на экономику стран и соблюдение прав человека. Именно поэтому в 2014 году было принято решение о создании мандата специального докладчика СПЧ о негативном влиянии односторонних принудительных мер на права человека. Задача состоит в том, чтобы оценить, кто и какие меры применяет, правомерны ли они с точки зрения международного права, насколько негативное оказывают влияние на конкретное государство.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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