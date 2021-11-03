Елфимов: для Беларуси переход на сторону Запада будет сродни смене пола

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси переход на сторону Запада будет сродни смене пола. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Вадим Елфимов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У любой страны из бывших советских и социалистических республик (за редчайшим исключением), которая переходит на западную сторону, экономический потенциал резко идет вниз. Это тенденция общая и ей есть простое объяснение: вассалы не должны быть экономически самостоятельными. Запад просто-напросто катком прокатывается по их экономике, чтобы они были зависимы. А потом культурно и так далее, и так далее, - отметил Вадим Елфимов. - Я бы выразился образно: для Беларуси переход на Запад - это смена пола".

Председатель движения "Союз" Сергей Лущ в свою очередь подчеркнул, что Европейский союз всегда будет воспринимать Беларусь как страну-периферию, из которой можно качать человеческий ресурс, изымать экономический потенциал. "Никто в Европе не заинтересован выращивать конкурента", - обратил он внимание.-0-