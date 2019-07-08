Эмблема молодежи Союзного государства представлена в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмблема молодежи Союзного государства представлена сегодня в Минске в пресс-центре БЕЛТА.

"Конкурс на создание эмблемы вызвал большой интерес, в нем приняли участие более 30 авторов. В итоге у нас появился символ молодежи на пространстве Союзного государства", - сказал председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

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Молодежная палата при Парламентском собрании Беларуси и России запускает проект "Цифровая звезда" Во время проекта будут оцифрованы памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Акцию активно поддержали общественные объединения и местные органы власти двух стран.

Проект Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства готов к экспертной оценке По словам председателя Молодежной палаты Александра Лукьянова, важным этапом проработки Стратегии явилась организация и проведение молодежных слушаний в регионах Беларуси и России.

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